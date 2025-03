Crollo Bari, la 74enne soccorsa: “Vigili del fuoco mi hanno salvata”

“Mi ha tirato, Giuseppe mi ha salvata, è stato bravo. Ringrazio i vigili del fuoco”. E’ stanca ma riesce a parlare dal letto del Policlinico di Bari per esprimere riconoscenza nei confronti di chi l’ha soccorsa. La 74enne Rosalia De Giosa, estratta viva ieri sera dopo 27 ore dalle macerie della palazzina crollata nel tardo pomeriggio di mercoledì a Bari, ha rilasciato dichiarazioni al Tg1. La donna, che ha riportato alcune fratture, secondo i medici “sta bene”. Ha le cannule nasali per l’ossigeno e dovrà restare qualche giorno in osservazione. Rosalia, con un filo di voce, aggiunge: “Ho dormito un po’, non mi posso muovere, sono piena di dolori alle gambe”.