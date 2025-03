Crollo Bari, Rosalia è in rianimazione ma è cosciente

Ha trascorso la notte “in osservazione nel reparto di Rianimazione” del Policlinico di Bari, Rosalia De Giosa la donna di 74 anni estratta viva dopo 27 ore dalle macerie della palazzina di via De Amicis, crollata nel tardo pomeriggio di mercoledì a Bari. È stabile, sempre stata cosciente e gli esami eseguiti al suo arrivo al pronto soccorso hanno escluso la compromissione di organi interni. Dalla Tac sono risultate due fratture costali e contusioni al bacino e agli arti inferiori. Sarà trasferita in mattinata nel reparto di chirurgia universitaria, diretta dalla professoressa Angela Pezzolla, per continuare l’attività di monitoraggio. Questa mattina si è svolto un punto stampa con il prof. Marco Ranieri, il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, fuori regione per impegni istituzionali, è stato sempre in contatto con i sanitari per seguire gli sviluppi e accertarsi delle condizioni della signora. Questa mattina alle ore 10 c’è stata anche la visita del sindaco di Bari, Vito Leccese.