In Italia boom di banconote false: come riconoscerle

I dati che arrivano dalla Bce dimostrano come la proliferazione delle banconote false sia uno dei talloni d’Achille dell’Europa e, in particolare, del nostro Paese. In Italia, nel 2024, sempre secondo i dati della Bce, sono state ritirate dalla circolazione circa 554mila banconote in euro false. Un dato preoccupante se paragonato ai numeri degli anni precedenti. Il numero delle contraffazioni individuate e revocate, infatti, è aumentato considerevolmente rispetto all’anno precedente, quando i biglietti ritirati dalla circolazione erano 467mila. Un aumento che, secondo la Bce, si attesta al 15,7% in più rispetto al 2023. Se invece si prende in considerazione il dato relativo al 2022, il numero è quasi raddoppiato (+96,5%). Ma il problema riguarda in particolare l’Italia. Un quinto dei falsi è stato individuato in Italia: 121.111 banconote (21,9% del totale), come si legge nel report di Bankitalia. A livello globale oltre il 75% dei falsi è nei tagli da 20 e 50 euro, in Italia la percentuale sale all’87%. Le banconote più contraffatte riguardano i biglietti da 20 euro e quelli da 50 euro. Nel primo caso, addirittura, nel 2024 sono stati ritirati 56.083 banconote per un valore di 1.121.660 euro. Non mancano le banconote da 100 euro contraffatte: 7.255 pezzi revocati per un valore complessivo di 725.500 euro. Seguono poi i biglietti da 5 euro, quelli da 200 euro e infine 500 euro.

In caso di dubbi sulla legittimità di una banconota, stando al sito ufficiale della Banca d’Italia, “non deve tentare di spenderla perché commetterebbe un reato”. Ma non solo: “Deve invece farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche, degli uffici postali o delle Filiali della Banca d’Italia”. Ma, oltre all’analisi degli esperti, ci sono altri modi per riconoscere una banconota contraffatta. Come suggerisce Il Sole 24 Ore, per riconoscere un biglietto falsificato è possibile adottare il metodo “toccare, guardare, muovere”. In primis serve toccare la banconota e riconoscere una particolare consistenza diversa dai pezzi autentici. In secondo luogo, invece, è necessario guardare la banconota in controluce. Poi, per ultimo, serve muovere la banconota. In quest’ultimo passaggio la striscia argentata a lato del biglietto mostra il ritratto di Europa, mentre il numero verde crea l’effetto di una luce in verticale.