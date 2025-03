Bari, rivolta nel carcere minorile: “Danni e feriti”

“Quanto accaduto ieri nel carcere minorile di Bari ne evidenzia la fragilità ed è necessario che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria si svegli e intervenga perché è a rischio la legittimità delle Istituzioni dell’istituto pena”. È quanto dichiara Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, all’indomani dei disordini avvenuti nel Fornelli.

“Oggi non contiamo solo i danni ma anche due agenti feriti: uno ha avuto bisogno di punti di sutura vicino all’occhio sinistro, l’altro è in stato di ansia”, ha continuato. Secondo Pilagatti “i detenuti della terza sezione hanno prima preso le chiavi agli agenti, poi hanno provato a raggiungere la portineria per tentare di evadere”.

“Serve aumentare il numero di agenti: ieri in servizio ce n’erano quattro, di cui tre nelle sezioni”, aggiunge chiedendo che “i ragazzi che si sono resi protagonisti della rivolta devono essere trasferiti”. “Rivedere il sistema carcerario minorile è essenziale per garantire anche che la detenzione specie per i più giovani porti davvero a un reinserimento nella società”, conclude.