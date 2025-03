Crollo palazzina a Bari: telo di copertura su macerie e transenne

Una copertura sulle macerie, ma anche un grosso telo sulle transenne. Gli operai questa mattina hanno continuato i lavori su via Pinto e via De Amicis, la zona del quartiere Carrassi di Bari dove il 5 marzo è crollata una palazzina di cinque piani. Il forte vento ha alzato tantissima polvere per cui è stato necessario intervenire con i teli per coprire i detriti.

Accanto agli interventi di lavaggio delle strade adiacenti l’area del crollo, eseguiti a più riprese a cura di Amiu, da questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono impegnati a ‘’impacchettare” le macerie della palazzina di via De Amicis attraverso l’impiego di teli polietilene antipolvere al fine di evitare che le polveri del crollo si disperdano a causa del vento nell’area circostante. Le operazioni proseguiranno anche domani.

E’ stato inoltre utilizzato un grande telo bianco per coprire le transenne in modo da scongiurare le tante foto dei curiosi che in questi giorni hanno continuato a sostare nelle vicinanze della palazzina. Immortalando scene, in alcuni casi, anche di opinabile gusto.