Ora legale, manca poco: ecco quando scatterà in Italia

Ci siamo, manca davvero poco al passaggio dall’Ora Solare all’Ora Legale. La data da segnare sul calendario è la notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo: dalle ore 2.00 si passerà subito alle ore 3.00. Quindi, le lancette vanno spostate un’ora in avanti e sì, si dormirà quindi un’ora in meno. Negli ultimi anni si era parlato di abolire l’Ora Legale, soprattutto i Paesi del Nord Europa avevano spinto per questa opzione. L‘abolizione però non ci sarà, la proposta ufficiale dell’UE dovrebbe essere ufficialmente ritirata nei prossimi mesi dalla Commissione Europea. Quindi, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 ci sarà il passaggio all’Ora Legale.