WhatsApp, come leggere i messaggi senza risultare online

WhatsApp è una piattaforma di messaggistica in continua evoluzione che periodicamente rilascia aggiornamenti finalizzati a correggere eventuali problemi, o ad aggiungere nuove funzioni. Fra i tanti desideri degli utilizzatori dell’applicazione, se ne trova però uno che non è ancora stato ascoltato, ossia la possibilità di poter visualizzare i messaggi senza risultare online. Insomma, potersi muovere in anonimo. Chiaramente WhatsApp, tende a privilegiare la trasparenza. Ecco quindi che arrivano trucchetti vari ed eventuali per ottenere il risultato voluto. Sembra infatti che vi sia un piccolo trucco che permette di visualizzare i messaggi in anonimo, senza l’attivazione delle spunte blu.

A quanto pare coloro che sono in possesso di uno smartphone Android devono solo premere su una “pagina libera” dello schermo. Una volta arrivati sul menu dei widget, basta selezionare l’interfaccia grafica di WhatsApp e trascinarla. Stesso discorso per coloro che possiedono un iPhone: si deve arrivare al widget di WhatsApp e metterlo sullo schermo. Agendo in questo modo, sarà possibile leggere in anonimo almeno sei messaggi senza aprire l’applicazione. Non saranno attivate le spunte blu e la visualizzazione sarà del tutto offline. Per evitare di ricorrere a questi trucchi, è possibile “nascondere” la nostra presenza sulla piattaforma agendo sulle impostazioni relative alla privacy. Selezionando Impostazioni, e poi Privacy, si può rimuovere lo stato “online” per alcuni o per tutti i nostri contatti. Si può anche decidere di disattivare le spunte blu, ossia il simbolo di “conferma di lettura”. Basta fare tap e poi scegliere se mantenerla, rimuoverla o lasciarla solo per alcuni contatti.