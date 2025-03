Bimba di 3 anni morta in ospedale, fiaccolata nel Tarantino

Una fiaccolata in memoria di Vittoria, la bimba di circa tre anni morta la sera del 12 febbraio scorso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove si trovava ricoverata dal 27 gennaio con diagnosi di ascesso faringeo, si terrà domani a Marina di Ginosa, dove risiede la famiglia della piccola. “Con profonda commozione e unità d’animo – sottolinea il Comune di Ginosa – invitiamo i cittadini a partecipare alla fiaccolata. Sarà un momento di raccoglimento e vicinanza per ricordare Vittoria e dimostrare il nostro affetto”. Il ritrovo è alle ore 19 nei pressi del plesso della scuola Boschetti Alberti, poi si proseguirà su viale Jonio, viale Trieste, per concludersi sul sagrato della chiesa Maria SS. Immacolata percorrendo viale Virgilio. Il pm della procura di Taranto, Francesco Ciardo, ha iscritto nel registro degli indagati 12 medici con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. Durante la degenza il quadro clinico della bimba era peggiorato, probabilmente a causa di una infezione faringea, tanto da rendere necessaria anche una consulenza all’ospedale Giuseppe Moscati. Il 12 febbraio la bambina è andata in arresto cardiaco e a nulla, nonostante la prontezza dell’intervento, sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale medico.