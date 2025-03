Bari, un tariffario per usare le transenne comunali

Su proposta dell’assessora alla Vivibilità Urbana e alla Protezione Civile, Carla Palone, la giunta comunale ha approvato oggi il “Disciplinare per la concessione in comodato d’uso delle transenne mobili di proprietà comunale a tutela della pubblica incolumità”. Il disciplinare, che ha già ottenuto il parere favorevole dei Municipi e che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale, regolamenta l’uso delle transenne, bene patrimoniale dell’amministrazione comunale e strumento necessario per i compiti delle strutture tecnico-operative di Protezione di Civile, con funzioni di pronto intervento per la tutela della pubblica incolumità e per la risposta alle emergenze verificatesi nel territorio urbano che possono determinare rischi di piccola e grande entità.

“Le transenne comunali, in dotazione alla Polizia Locale anche per le sue funzioni di Protezione Civile, sono un bene pubblico, che merita di essere tutelato da danneggiamenti, furti, distruzione o uso improprio – ha spiegato l’assessora Palone -. Il numero di transenne disponibili non è illimitato e necessita di essere opportunamente gestito, in ragione dei costi e, soprattutto, della tipologia di interventi per i quali vengono impiegate, spesso urgenti e non derogabili per garantire la pubblica incolumità. Per questo motivo si è reso necessario disciplinare l’utilizzo delle transenne, indicando con precisione modalità e responsabilità. Ci tengo a sottolineare che il tempo massimo di concessione è di 30 giorni, e per i primi 7 l’uso è gratuito. Ci sembra un tempo ragionevole e congruo con l’esigenza del privato di organizzarsi. Il costo di ogni transenna per il Comune è di 150 euro: una spesa importante che, trattandosi di risorse pubbliche, non consente sprechi o abusi”.

IL DISCIPLINARE – Le transenne comunali, nel limite delle disponibilità, saranno concesse in comodato d’uso e utilizzate in occasione di eventi emergenziali che dovessero interessare immobili e luoghi privati soggetti a interdizione da parte delle autorità preposte (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Uffici Tecnici comunali). Successivamente al verificarsi delle condizioni emergenziali richiamate, temporaneamente, a decorrere dal sesto giorno successivo all’evento e, comunque per un periodo non superiore a complessivi 30 giorni, sarà possibile richiedere al Comando di Polizia Locale di Bari in comodato l’uso di transenne, prevedendo una tariffa giornaliera di 5 euro per ciascuna transenna, secondo il criterio della copertura dei costi inerenti all’utilizzo della stessa. Decorso il periodo massimo di 30 giorni, le transenne devono tornare nella disponibilità del Comando di Polizia Locale affinché possano essere destinate all’impiego ordinariamente previsto per ragioni di pubblica incolumità o per gli interventi sulla viabilità che il Comando predispone quotidianamente. Per ottenere l’uso in comodato sarà necessario procedere ad apposita richiesta, in carta semplice, trasmessa anche a mezzo di posta elettronica certificata alla Ripartizione Polizia Municipale e protezione Civile di Bari, in base alla modulistica appositamente predisposta dalla stessa Ripartizione.

L’istanza dovrà riportare:

i dati del richiedente;

le finalità specifiche legate alla tutela della pubblica incolumità;

l’indicazione degli immobili e luoghi privati oggetto di messa in sicurezza;

l’impegno a sollevare l’amministrazione da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, verificatisi durante l’utilizzo;

l’impegno a provvedere al pagamento di ogni onere dovuto;

il richiedente dovrà ottenere a proprie cure e spese, qualora fossero necessari, gli opportuni permessi/nulla osta/autorizzazioni, presso gli uffici e/o le competenti autorità.

Per ogni transenna mancante o danneggiata in maniera irreparabile dovrà essere versato l’importo di 100 euro. Il richiedente dovrà versare la somma mancante o in alternativa reintegrare il/i bene/i sottratto/i fornendo al Comune di Bari entro 30 giorni quello/i con analoghe caratteristiche tecniche.

Il Comando di Polizia Locale declina ogni responsabilità per usi impropri delle attrezzature fornite o messe a disposizione e impone a carico dei richiedenti di porre in essere tutte le misure di sicurezza necessarie e prescritte dalla normativa vigente anche in materia di sicurezza di cantieri e aree pericolanti. Il richiedente si assumerà ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla collocazione delle transenne e dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l’applicazione della Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché qualsiasi previsione normativa attinente l’occupazione dell’area delimitata dalle transenne compreso il Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione.