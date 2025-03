Bari, accessi “sorvegliati” per recuperare vestiti e beni personali

Stanno accedendo singolarmente alle loro abitazioni, accompagnate dai vigili del fuoco, le persone sgomberate dopo il crollo della palazzina di via De Amicis. Stanno riempiendo valigie e bustoni da portare poi nello studentato di via Camillo Rosalba dove saranno trasferite nella giornata di oggi in attesa di capire se i loro edifici sono agibili o meno. Prima però il Comune deve provvedere alle demolizioni delle parti pericolanti e solo successivamente partiranno gli accertamenti sugli altri palazzi. Al momento le persone ospitate dal Comune sono 18, di cui 4 singole e 5 nuclei.