San Severo sottoscrive la Carta europea della disabilità

Il Comune di San Severo (Foggia) e la presidenza del Consiglio dei ministri hanno sottoscritto la convenzione ‘Carta europea della disabilità’, che consentirà ai titolari della carta di usufruire di numerose agevolazioni. In particolare, spiegano la sindaca Lidya Colangelo, l’assessore alle Politiche sociali Bruno Savino e la dirigente Area II Silvana Salvemini, sarà possibile “l’ingresso gratuito alle manifestazioni sportive organizzate nel palasport comunale Borsellino e Falcone, per la capienza massima di dieci disabili di cui cinque in carrozzina; l’ingresso gratuito alle manifestazioni sportive organizzate nel campo sportivo Ricciardelli, per la capienza massima di dieci disabili di cui cinque in carrozzina; l’ingresso gratuito al teatro comunale Giuseppe Verdi, per sei disabili di cui tre in carrozzina; l’ingresso gratuito a tutte le manifestazioni ed eventi organizzati, autorizzati o patrocinati dal Comune di San Severo che presuppongano il pagamento di un biglietto di ingresso, prevedendo altresì l’ingresso con riduzione per un eventuale accompagnatore”. Il progetto europeo ‘Eu disability Card’, conclude l’amministrazione, “ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i Paesi aderenti”.