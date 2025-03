Hort Connections 2025, la Puglia protagonista in Australia

Unioncamere Puglia promuove per la prima volta la partecipazione delle imprese pugliesi a Hort Connections 2025, che si terrà dal 4 al 6 giugno a Brisbane, in Australia, insieme al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale e in collaborazione con il Dipartimento allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. Hort Connections è l’evento di riferimento per il settore ortofrutticolo e florovivaistico in Australia, un’importante piattaforma di scambio e aggiornamento su ricerche, tecnologie e innovazioni del comparto. L’edizione precedente, svoltasi a Melbourne, ha registrato oltre 200 espositori e più di 4.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Seguendo il successo della recente partecipazione a Fruit Logistica 2024 di Berlino, un’area espositiva collettiva di 36 mq sarà riservata alle imprese pugliesi dell’intera filiera ortofrutticola: dalle aziende agricole ai produttori di sistemi e macchinari per l’orticoltura e la frutticoltura, fino alle imprese fornitrici di servizi di assistenza tecnica.

A differenza di altre manifestazioni, non saranno dunque previsti stand individuali, ma uno spazio comune attrezzato per incontri e workshop informativi e promozionali, con l’obiettivo di valorizzare un sistema di offerta e il know how regionale. Le aziende interessate dovranno presentare domanda dalle ore 09:00 di lunedì 17 marzo ed entro e non oltre le ore 09:00 di giovedì 20 marzo.

(Foto freepik)