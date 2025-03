Crollo palazzina a Bari, sfollati saranno ospitati in alloggi Adisu

Alloggi Adisu per ospitare gli sfollati in seguito al crollo della palazzina in via De Amicis. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che continua a seguire la vicenda comunicando che “il dipartimento della Protezione civile regionale, diretto da Nicola Lopane. in collaborazione con la sezione Istruzione e Università diretta da Marella Lamacchia, ha acquisito la disponibilità degli alloggi di Adisu – Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, per la sistemazione degli sfollati.

Oggi il Comune di Bari ha fatto alloggiare 18 persone, che occupano 12 stanze, di cui 6 uso singola, in una struttura Adisu. La disponibilità è fino al prossimo 31 luglio. La Protezione civile inoltre ha reso noto che i residenti di via De Robertis potrebbero rientrare al più presto una volta sgomberata e messa in sicurezza l’area, mentre per i residenti di via Pinto 16 la situazione sarebbe più critica”.