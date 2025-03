Bari, Ricicla da campioni: al via la gara tra i Municipi

Il conto alla rovescia è finito: domani, sabato 15 marzo, è in programma il primo appuntamento della competizione tra Municipi “Ricicla da campione”. Si tratta di una competizione virtuosa tra quartieri, inserita nella campagna di sensibilizzazione organizzata da Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con CoReVe – Consorzio per il riciclo del vetro – e Anci, nell’ambito del Progetto territoriale Città di Bari per il miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

I Municipi si sfideranno in una sorta di “palio” cittadino, che andrà avanti fino al 16 aprile, sul conferimento del vetro: chi raccoglierà la maggiore quantità (il calcolo verrà fatto pro capite, così da non penalizzare i Municipi più piccoli rispetto a quelli più grandi e la classifica verrà aggiornata ogni due settimane) durante tutto il periodo della competizione vincerà una festa speciale e dedicata, con musica, tanta focaccia e uno spettacolo di Renato Ciardo.

La campagna prevede cinque eventi itineranti, uno per Municipio: si comincia, come detto, domani, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, in piazza Umberto I, nel I Municipio. Andrà in scena una vera e propria festa mobile con animazione, giochi per grandi e bambini rigorosamente all’insegna dell’impatto zero. In ciascuna piazza, durante l’evento, sarà allestito anche un infopoint, una casetta in cui saranno distribuiti materiali informativi sulla campagna e gadget.

La campagna conta, tra gli altri, sul coinvolgimento di Francesco Spizzico e Giada Giannetti – In arte The Gentleman, coppia di influencer baresi amatissimi dai Millenial e dalle famiglie. Il regolamento della competizione e gli aggiornamenti della classifica sono disponibili su www.amiupuglia.it. Interverranno l’assessora comunale Elda Perlino, la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro e la presidente del I Municipio Annamaria Ferretti.

“Finalmente entriamo nella fase vera e propria della gara, una sana competizione che chiamerà ciascun Municipio a dare il meglio” dichiara la presidente Antonella Lomoro. “Voglio ringraziare il Comune di Bari, CoReVe e Anci che ci stanno accompagnando in questo percorso. Amiu Puglia riserva un’attenzione costante all’implementazione del riciclo, con l’obiettivo di far crescere le percentuali della raccolta differenziata. In quest’ottica di impegno continuo, il vetro riveste un ruolo fondamentale, in quanto è un rifiuto che si presta a nuova vita e, come ripeto spesso, è una risorsa, se ben separato e conferito. Questa campagna, che ha un target variegato perché abbraccia differenti fasce d’età, nasce proprio per sensibilizzare i cittadini a un maggiore impegno e vuole contrastare con sempre maggiore forza il fenomeno della dispersione nell’ambiente. Per questo motivo, grazie ai finanziamenti CoReVe, abbiamo sistemato nuove campane per la raccolta del vetro accessibili ai cittadini su mappa tramite QR code, che sostituiscono quelle ormai usurate. Abbiamo anche avviato un’intensa attività di rinnovamento di mezzi e attrezzature in vista dell’avvio dell’internalizzazione del servizio di raccolta che partirà nelle prossime settimane”.

Per l’assessora Perlino “inizia questa bellissima campagna di sensibilizzazione sulla raccolta e il riciclo del vetro, con attività di gioco e animazione che coinvolgono i baresi e attraverseranno tutti i quartieri della città. Confidiamo che attraverso le attività ludiche e una divertente competizione tra zone della città, tutti possano comprendere l’importanza di impegnarsi al rispetto dell’ambiente anche nei semplici gesti quotidiani. Allora buon divertimento e che vinca il migliore!”.

“Sono onorata di dare ufficialmente il via nel mio Municipio ad una iniziativa che non solo promuove la raccolta e il riciclo del vetro, ma coinvolge l’intera comunità (attraversando tutte le fasce d’età), attraverso un grande momento di aggregazione” ha aggiunto la presidente Ferretti. “Una competizione sana e divertente che sono sicura che si rivelerà utile anche per incidere sull’educazione e la consapevolezza di tutte e tutti. Con tutto il Consiglio invito fin d’ora i residenti dei nostri 8 quartieri a dimostrare che si può migliorare su quel concetto imprescindibile di rispetto per cui mi batto da anni. Se si rispettano le persone, si deve rispettare anche il contesto in cui si vive partendo dai piccoli gesti. Insieme ce la possiamo fare per vincere il premio più bello: l’essere comunità”.