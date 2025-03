Riqualificazione strade e marciapiedi a Bari, c’è accordo

Riqualificazione marciapiedi e strade a Bari: c’è l’accordo per procedere con i lavori. L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto infatti che sono stati individuati i cinque operatori economici affidatari dell’accordo quadro triennale per i lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi della città di Bari. L’accordo comprende le tre annualità 2024, 2025 e 2026 e dispone di un plafond complessivo massimo di 27milioni 350mila euro, diviso per i cinque Municipi. Nello specifico, per il Municipio I sarà a disposizione una spesa massima di 6 milioni 470mila euro, per il Municipio II di 6 milioni 70mila euro, sul territorio del Municipio III potranno essere impegnati fino a 5milioni 70mila euro, per i quartieri dei Municipi IV e V sino a 4 milioni 870mila, come stabilito dalla gara indetta a ottobre scorso e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

“È arrivata al termine la procedura di individuazione degli operatori economici per l’accordo triennale per la manutenzione stradale straordinaria da 27 milioni di euro, grazie al quale possiamo intervenire sul rifacimento totale degli asfalti e dei marciapiedi – spiega Domenico Scaramuzzi -. Ricordo a tutti che l’accordo quadro è uno strumento che consente di individuare i soggetti che materialmente andranno a eseguire gli interventi, fino a una spesa massima possibile di 27 milioni di euro nel triennio, senza dover effettuare ulteriori gare d’appalto per ogni urgenza. Di volta in volta, l’accordo quadro deve essere finanziato con singoli contratti attuativi, all’interno della cornice di spesa massima per il triennio dei 27 milioni. Nello specifico, con il primo contratto attuativo dopo Pasqua, e nei mesi successivi, saranno effettuate manutenzioni di strade e marciapiedi per un totale da quadro economico di 7 milioni 350 mila euro su tutta la città, con 1 milione 970 mila euro per il Municipio I, 1 milione 870mila per il Municipio II, 1 milione 170mila euro ciascuno per i Municipi III, IV e V. Successivamente, man mano che si rendono disponibili somme per le manutenzioni delle strade, si procederà con gli altri contratti attuativi, tenendo presente che il Comune può finanziare questo tipo di lavori solo con fondi propri di bilancio e non con finanziamenti di altra provenienza, come quelli regionali o europei. Per i cantieri che partiranno a fine aprile, come sempre l’elenco degli interventi sarà stilato incrociando le priorità indicate dai cinque Municipi con il calendario delle lavorazioni degli enti che gestiscono i sottoservizi, che autorizziamo con obbligo, però, di riasfaltare completamente le strade su cui si effettuano gli scavi. Grazie a questa clausola contrattuale ieri sono partiti i lavori di totale rifacimento del manto stradale in ben dodici strade del quartiere San Paolo (via Candura, via Ciusa, via Ricchioni, via Leotta, via Monti, via de Blasi, via de Benedictis, via de Vicaris, via Lonero, via Attis, via Costantino, via Bonomo), per cui è stata completamente riqualificata la condotta idrica di Aqp, a cui va il mio personale ringraziamento. In questi giorni, poi, è in fase di completamento il progetto di rimozione dei pericoli causati dalle radici dei pini sulle strade del Municipio II e che, dopo via Madre Teresa di Calcutta, viale Gandhi, via Fanelli e via Generale Bellomo, ha visto ieri partire il cantiere in via Mitolo e presto sarà ultimato con la sistemazione delle radici emerse in via Lucarelli, nella zona del cavalcavia”, ha concluso.