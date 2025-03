Crollo palazzina, in corso nuovi monitoraggi per amianto

Prosegue il monitoraggio in merito alla possibile presenza di amianto sul luogo del crollo della palazzina. Lo rende noto il Comune specificando che “in relazione alla nota diffusa in data odierna da Arpa Puglia sulle attività di monitoraggio ambientale in corso nell’area del crollo della palazzina in via De Amicis – via Pinto, l’amministrazione comunale sottolinea di aver adottato, sin dalle prime ore dell’emergenza, tutte le precauzioni e le misure utili a scongiurare rischi per la pubblica incolumità”.

“Allo stato la ditta Gesmundo demolizioni, incaricata dal Comune delle operazioni di demolizione controllata, ha installato delle centraline di monitoraggio attive all’interno dell’area di cantiere, come previsto dalla vigente normativa, mentre nel pomeriggio tecnici incaricati della ditta Ecotrend di Putignano, fornitore della ripartizione comunale Igiene e Ambiente per la gestione delle attività in caso di siti inquinati da amianto, si recheranno sul cantiere per procedere all’incapsulamento di eventuali materiali contenenti amianto rinvenuti tra le macerie per procedere al piano di rimozione. Circa l’eventuale contaminazione delle polveri, si ricorda che, proprio al fine di tutelare la salute pubblica nelle aree esterne delle zone circostanti l’edificio interessato dal crollo* con ordinanza sindacale del 12 marzo, il Comune ha disposto una serie di misure precauzionali quali il divieto di affaccio, l’obbligo di mantenere chiuse le finestre e di utilizzare idonei dispositivi di protezione (mascherine) sino a comunicazione di cessate attività. In questi giorni Arpa Puglia ha svolto una prima campagna di monitoraggio sulle polveri aereodisperse nella zona interessata con esito favorevole, a cui è seguita una seconda campagna che si è conclusa da poco. Contemporaneamente sempre Arpa ha proceduto ieri a un prelievo delle polveri depositate sui balconi di una palazzina prospiciente l’edificio crollato per eseguire ulteriori analisi presso il loro centro accreditato”, si legge ancora.

“A questo si aggiungono le disposizioni atte a tutelare i numerosi dipendenti comunali impegnati in loco, tra agenti della Polizia locale, tecnici della ripartizione IVOP e dipendenti del Municipio II. Resta costante il contatto con il responsabile della sicurezza e prevenzione del Comune e il medico competente che seguono costantemente l’evoluzione della situazione. Il sindaco Vito Leccese ha ritenuto comunque di trasmettere la nota odierna di Arpa Puglia al SISP – Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL Bari per le determinazioni che riterrà di assumere in merito”, concludono.