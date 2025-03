Forte vento a Bari, rami in strada in viale della Repubblica

Rami per strada a Bari. Accade in viale della Repubblica dove, per via del forte vento, alcuni rami si sarebbero staccati dagli alberi finendo per strada e provocando così non solo intralcio alle auto, ma anche pericolo per chi transita a piedi. A denunciare quanto accade i consiglieri per Fratelli d’Italia del Municipio 2, Onofrio DeGiglio, Luigi Intranó e Pierpaolo Ruggiero che chiedono “maggiore manutenzione e cura del verde”.

“Esprimiamo profondo disappunto per la mancata potatura e spollonatura degli alberi presenti nel nostro territorio – si legge in una nota – questo “solito” ritardo, che si protrae da troppo tempo, ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini. Nella giornata di oggi si è verificato un altro episodio in via della Repubblica, con la caduta di un albero che ha causato un forte spavento ai passanti presenti. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per le persone, ma questo episodio evidenzia l’urgenza di un intervento tempestivo ed efficace da parte dell’amministrazione. Chiediamo, pertanto, un immediato intervento per garantire la sicurezza dei cittadini e un piano di manutenzione regolare per gli alberi del nostro Municipio. Non possiamo permettere che la situazione continui a deteriorarsi, mettendo a rischio la vita e l’incolumità dei residenti. Ci aspettiamo una risposta pronta e risolutiva da parte delle autorità competenti”, concludono. Nella giornata di oggi, sino a domani, la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per forte vento.