Il Falò di San Giuseppe avvia le celebrazioni a Noicattaro

Il fuoco come elemento di legame, capace di unire terre e popoli lontani, accogliendo l’arrivo della primavera secondo i riti della tradizione popolare. Partono il 15 marzo i Rituali nojani del fuoco a Noicàttaro, organizzati dall’Oratorio della pace – Circolo Anspi della Parrocchia Santa Maria della Pace, da Wonderland Eventi e con la collaborazione della Biblioteca comunale “G. Di Vittorio” di Noicàttaro. Un appuntamento molto atteso dalla comunità nojana e di interesse turistico, che per l’edizione 2025 vedrà un gemellaggio con le comunità albanese e sivigliana.

Sabato è il giorno del Falò di San Giuseppe, che come da tradizione si dispiega tra riti, spettacoli e sapori, in concomitanza con il Ziarret e dites te veres, la festa nazionale albanese che onora il ‘Dita e Verës’ (il giorno d’estate). Per l’occasione saranno accesi tre fuochi in tre suggestivi punti del centro storico: via Madre Chiesa, largo Sacro Cuore e largo Pagano. Ogni punto fuoco sarà animato da diverse proposte di spettacolo e intrattenimento, legate alla tradizione locale e a quella albanese. Alle 18.30 l’accensione e benedizione del primo fuoco in via madre chiesa con la presenza del sindaco Raimondo Innamorato affiancato da due ragazzi in costume della tradizione nojana ed albanese. Subito dopo alle 18.45 in largo Sacro Cuore si tiene il laboratorio per bambini – a partire da 5 anni – ‘Racconti Shqiptare e in lingua italiana’, mentre all’interno della Chiesa Madre è in programma un approfondimento di ‘Storia, tradizioni e fotografie dell’Albania e dei Balcani’ oltre che della “tradizione nojana dei fuochi” raccontata con pannelli visivi e dai nostri giovani dell’oratorio e dell’azione cattolica. Un rituale, quello dei fuochi, che celebra la rinascita, richiamando i messaggi pasquali della resurrezione di Cristo, ma anche il dialogo, attraverso le sue diverse forme. Come il ballo, al centro degli appuntamenti di largo Pagano (ore 19.30) e il canto, protagonista in via Madre chiesa, dove si esibiranno il duo Moonlight e il duo composto dagli artisti albanesi Meli Hajderaj (voce) e Ekland Hasa (tastiera). Non manca poi, come da tradizione, un’offerta gastronomica di alto livello, con stand che proporranno non soltanto i sapori locali, ma anche quelli della cucina shqiptare, per una festa di comunità che si fa ponte tra i popoli. Le iniziative dei Falo di San Giuseppe, che godono del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Noicattaro, sono ad accesso libero e senza prenotazione. Per info si può visitare il sito web www.ritualinojani.it .

I Rituali nojani del fuoco proseguono poi ad aprile con I fuochi pasquali: il 17 sarà acceso il Grande fuoco, curato dalla Confraternita di Santa Maria della Lama, mentre il 18 aprile saranno i cittadini del centro storico di Noicattaro ad animare l’accensione dei piccoli fuochi nelle piazze e nei crocicchi del borgo antico.

Anche l’edizione 2025 dei Rituali nojani del fuoco vede il riconoscimento della Regione Puglia, che le ha inserite nel Registro dei rituali festivi legati al fuoco istituito nel 2019, e vedrà a maggio un secondo momento di scambio culturale, questa volta con la comunità di Siviglia, che sarà in visita con una sua delegazione nell’ottica di un gemellaggio tra le due città. Questo circuito che si estende fuori dei confini nazionali è anche in rete con le città di Corato e di Toritto con le quali è in atto, anche per l’edizione 2025, un protocollo di intesa e di collaborazione con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i tratti identitari territoriali, mediante lo scambio di studi e di pubblicazioni e con la condivisione informativa dei rispettivi eventi.