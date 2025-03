Blitz in locali nel Barese, multe e controlli a tappeto

Un’operazione congiunta delle Forze dell’Ordine ha portato, nella notte appena trascorsa, a controlli straordinari nei locali pubblici della città metropolitana di Bari. L’azione, disposta in seguito alle direttive del Prefetto e alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di unità specializzate. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione e a prevenire comportamenti a rischio, in particolare lungo le strade.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche mirate in un locale notturno della periferia sud del capoluogo, riscontrando diverse irregolarità. Sono state identificate 65 persone e controllati 26 veicoli. Due automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente. Inoltre, due persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sul fronte delle normative sul lavoro, i gestori del locale sono stati sanzionati per l’omessa formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con un’ammenda di 7.436 euro, e per la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con una sanzione di 2.500 euro e la sospensione dell’attività d’impresa. È stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, circostanza che ha comportato la sospensione dell’attività a partire dalle ore 12:00 del 17 marzo 2025, salvo regolarizzazione del dipendente entro tale data.

Non sono mancate le violazioni in materia di trasparenza verso i consumatori: sanzioni per un totale di 8.000 euro sono state comminate per la mancata informazione obbligatoria da fornire al pubblico. Le operazioni di controllo proseguiranno nelle prossime settimane e per tutta la durata della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.

