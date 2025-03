Forte vento a Bari, vigili del fuoco mettono in sicurezza alberi

Nelle ultime ore, il forte vento che sta sferzando sulla Puglia centro-meridionale ha richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari sul territorio. Le squadre sono state impegnate nella messa in sicurezza di alberi pericolanti e strutture danneggiate dalle raffiche. Parallelamente, un incendio ha interessato il sottotetto in legno di un’abitazione di campagna a Polignano a Mare. Per domare le fiamme sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, con il supporto di un’autoscala e un’autobotte. L’operazione di spegnimento è durata circa tre ore. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati.