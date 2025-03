Corte dei conti Puglia, aumentano indagini su fondi Ue e sanità

Frodi e irregolarità nella gestione dei fondi europei e nazionali, insieme a casi di malasanità: sono stati questi i principali filoni d’indagine al centro dell’attività della Procura della Corte dei Conti della Puglia nel 2024. Il dato è emerso durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, con l’intervento della procuratrice regionale Carmela De Gennaro.

L’attenzione si è concentrata in particolare sul contrasto alle truffe legate ai finanziamenti del programma Next Generation EU e del Pnrr, con un aumento significativo delle indagini riguardanti i fondi Fesr e Fse, gli incentivi per l’efficientamento energetico e il bonus facciate. Tra le irregolarità più frequenti sono state riscontrate false dichiarazioni e documentazione mendace, sia nella fase di richiesta dei contributi sia nella realizzazione dei progetti finanziati.

Un caso emblematico riguarda la condanna inflitta a una società produttrice di energia e ai suoi due rappresentanti legali, obbligati a risarcire 1.267.266 euro al Gestore dei Servizi Energetici per indebita percezione di fondi pubblici. Un’altra vicenda significativa coinvolge il Comune di Bari, che ha ottenuto un risarcimento dopo che la valutazione economica di un capannone nell’area ex Fibronit, effettuata dagli uffici comunali durante una permuta con un’azienda privata, è passata da 1,7 milioni di euro a soli 560mila euro, generando una plusvalenza di 5 milioni di euro a favore della controparte.

Nel corso del 2024, la Procura ha aperto 1.546 nuovi fascicoli, segnando un aumento del 10% rispetto al 2023, e ne ha definiti 3.604. Al 31 dicembre, i procedimenti ancora in attesa di esame erano 7.299, con una media di 1.460 pratiche per magistrato. L’attività di monitoraggio sull’esecuzione delle sentenze di condanna ha inoltre permesso il recupero di 3 milioni 276mila euro da parte delle amministrazioni pubbliche danneggiate, con un incremento di 388mila euro rispetto all’anno precedente.

Foto cortedeiconti.it