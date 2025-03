Finisce con un pareggio Bari-Salernitana al San Nicola

Bari e Salernitana hanno pareggiato 0-0 in un match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie B. I pugliesi salgono così all’ottavo posto a quota 40 punti mentre i campani sono penultimi a 30.

Il Bari di mister Moreno Longo ha ospitato la Salernitana guidata da mister Breda questa sera, 15 marzo, al San Nicola. Per la sfida ai campani il tecnico biancorosso ha confermato modulo e uomini dell’ultima uscita: 3-5-2 con tandem d’attacco composto da Bonfanti e Lasagna, Favasuli a destra e Dorval a sinistra con Maggiore, Benali e Maita al centro, mentre davanti a Radunovic sono scesi in campo Mantovani, Simic e Obaretin.

Squadre in campo al San Nicola: Bari in completo bianco con inserti rossi, Salernitana in maglia granata, calzoncini neri.

Prima del via è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il professor Riccardo Agabio, ex vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012 e storico presidente della Federginnastica.

Marcatori:

Bari (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli (36’st Pereiro), Maita (c) (17’st Maiello), Benali (22’st Oliveri), Maggiore, Dorval, Lasagna (36’st Favilli), Bonfanti (17’st Novakovich)

A disp.: Pissardo, Marfella, Bellomo, Falletti, Vicari, Pucino, Saco

All. M. Longo

Salernitana (3-5-2): Christensen, Ruggeri, Ferrari (c), Lochoshvili, Ghiglione, Zuccon (36’st Girelli), Amatucci (48’st Njoh), Soriano, Corazza (48’st Tongya), Verde (29’st Reine-Adelaide), Cerri

A disp.: Rodolfo, Sepe, Gentile, Hrustic, Guasone, Stojanovic, Tello, Raimondo

All. R. Breda

Arbitro: Sig. Juan Luca Sacchi (Macerata); assistenti: Sig. Alex Cavallina (Parma) e Sig. Paolo Bitonti (Bologna). Quarto Ufficiale: Sig. Ciro Aldi (Lanciano). VAR: Sig. Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Sig. Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

Ammoniti: Maita (B), Maiello (B), Favilli (B)

(foto Ssc Bari)