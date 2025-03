Turismo, viaggio tra arte e spiritualità: ecco Castelpetroso

Dalla storia alla spiritualità, ma non solo. Oggi siamo a Castelpetroso, un borgo immerso nel cuore del Molise che custodisce un ricco patrimonio storico, artistico e religioso. Situato in provincia di Isernia, questo piccolo centro si sviluppa tra le valli di Bojano e Carpinone, offrendo ai visitatori panorami incantevoli e un’atmosfera fuori dal tempo.

Il borgo antico di Castelpetroso



Il borgo di Castelpetroso ha origini antiche, risalenti all’anno mille, quando i Longobardi vi edificarono una fortezza. Oggi, passeggiando tra i suoi vicoli in pietra, si possono ammirare edifici storici come il Palazzo Marchesale de Rossi, testimonianza delle numerose famiglie nobiliari che hanno governato il paese. Questo edificio, un tempo castello normanno, ospita oggi un piccolo museo della civiltà contadina e il suggestivo Presepe Artistico Molisano, che rappresenta scene di vita tradizionale molisana con personaggi in costumi settecenteschi. Un altro punto di interesse è la Chiesa di San Martino, il principale edificio di culto del borgo. La chiesa, risalente al XIII secolo, conserva affreschi e opere d’arte di pregio, tra cui una tela del Seicento raffigurante la Deposizione, attribuita alla scuola napoletana di Francesco Solimena. Non lontano dal centro, merita una visita anche la Chiesa di San Rocco, costruita nel XVIII secolo e caratterizzata da un’architettura semplice ma affascinante.

Il Santuario dell’Addolorata: simbolo di fede e bellezza



A pochi chilometri dal borgo si trova il Santuario dell’Addolorata, una delle mete di pellegrinaggio più importanti del Molise. La basilica minore, costruita in stile neogotico tra la fine del XIX secolo e il 1975, sorge nel luogo in cui, nel 1888, si verificarono le apparizioni della Madonna Addolorata. La sua imponente architettura, con la grande cupola e le due torri campanarie, si staglia tra i boschi del Monte Patalecchia, creando un panorama di grande suggestione. All’interno del santuario si possono ammirare splendidi dipinti di Amedeo Trivisonno, che raffigurano scene della vita di Cristo e della Vergine Maria. Il sentiero della Via Matris, che parte dalla basilica, conduce fino al luogo esatto delle apparizioni, dove si trova una piccola cappella immersa nella natura.

Un viaggio tra natura e tradizione



Oltre alla sua straordinaria ricchezza culturale e religiosa, Castelpetroso offre anche esperienze a contatto con la natura. I sentieri che si snodano tra i boschi circostanti sono perfetti per escursioni e passeggiate panoramiche. Dalla sommità del borgo e dal Santuario, si possono ammirare viste mozzafiato sulle valli e sulle montagne molisane. Visitare Castelpetroso significa immergersi in un luogo dove la storia, la spiritualità e la bellezza paesaggistica si fondono in un’armonia unica.