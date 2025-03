Cucina, alleata del sistema immunitario: in tavola la mimosa

Alleata della salute e del sistema immunitario, oggi in tavola portiamo la mimosa. Si tratta di un fiore che evoca subito il pensiero della primavera e della Giornata dedicata ai diritti della Donna che ricade l’8 marzo, pochi però sono a conoscenza del fatto che quest’ultima può essere utilizzata anche in cucina fornendo inoltre un apporto prezioso per la salute. Ma andiamo per gradi.

La mimosa è ricca di flavonoidi, composti naturali con proprietà antiossidanti che aiutano a contrastare l’invecchiamento cellulare e a rafforzare il sistema immunitario. Contiene inoltre tannini, utili per la digestione e con effetti antibatterici e oli essenziali che favoriscono il rilassamento e il benessere generale. Alcune parti della pianta vengono impiegate nella fitoterapia per le loro proprietà calmanti e antinfiammatorie. Ma non è finita qui.

Dal punto di vista nutrizionale, la mimosa è una fonte di vitamine essenziali per l’organismo. Contiene infatti vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario e per la produzione di collagene, vitamina A, importante per la salute della pelle e della vista, e vitamine del gruppo B, che supportano il metabolismo energetico e il corretto funzionamento del sistema nervoso. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola, va specificato però che è necessario assicurarsi che non siano stati utilizzati pesticidi prima di consumarla.

Frittata di mimosa e zucchine

Lavare e tagliare la zucchina a rondelle sottili. In una padella, scaldare l’olio e far saltare le zucchine per 5 minuti. In una ciotola, sbattere le uova con il latte, il parmigiano, sale e pepe. Aggiungere le zucchine e mescolare. Versare il composto nella padella e cuocere a fuoco medio-basso per circa 8-10 minuti. Quando la frittata è quasi cotta, distribuire i fiori di mimosa sulla superficie e terminare la cottura. Servire calda o a temperatura ambiente.

Pasta con mimosa e ricotta



Cuocere la pasta in abbondante acqua salata secondo le indicazioni sulla confezione. In una ciotola, lavorare la ricotta con un cucchiaio di olio, succo e scorza di limone, sale e pepe. Scolare la pasta e condirla con la crema di ricotta. Aggiungere i fiori di mimosa e mescolare delicatamente.