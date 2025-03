Bari, ancora polemiche per la pista ciclabile a Palese

Non si placano le polemiche in merito alla pista ciclabile sul lungomare di Palese dove sono in corso i lavori relativi al marciapiede lato terra. Al centro delle polemiche, ancora una volta, la viabilità relativa ai residenti. Ma le problematiche sono state percepite anche da chi percorre quotidianamente in auto il lungomare.

“Possono dire quello che vogliono – racconta un residente – ma stanno restringendo la strada e si avranno serie difficoltà a percorrerla. Se già con le prime giornate di caldo diventa un imbuto, immaginiamo con il caos e il via vai estivo. E se dovesse passare un’ambulanza? Ci scapperebbe il morto! I residenti sono bloccati, non ci sono vie d’uscita. E guardando le modalità con cui stanno svolgendo i lavori sembra proprio che la svolta di chi uscirà o entrerà dai cancelli sarà molto complicata. La questione non è solo la viabilità, ma riguarda anche la sicurezza”, ha concluso. Nei prossimi giorni è previsto un incontro alla presenza del primo cittadino nel quale, fa sapere il cittadino “esporremo le nostre preoccupazioni sperando di essere ascoltati”, ha concluso.

Foto Facebook