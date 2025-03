Bari, primi puntellamenti nella palazzina adiacente a quella crollata

Grazie ad un accordo formalizzato con il condominio di via Pinto 16, i tecnici hanno autorizzato l’impresa della demolizione a puntellare una trave del 3′ piano. Questo ha contribuito alla messa in sicurezza di quella porzione dell’immobile. Il rischio di crollo di via Pinto 16 tuttavia permane (anche se in parte ridotto). Si capiranno però le reali condizioni dell’edificio dopo la conclusione degli interventi di demolizione della parte restante del palazzo crollato, che funge da contrafforte per una parte della palazzina al civico 16. Oggi riprenderanno le lavorazioni. Entro la settimana, salvo intoppi, dovrebbe concludersi questa fase di interventi di demolizione.