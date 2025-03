Giappone, Sharm el Sheikh e Canarie: le mete preferite per Pasqua

Secondo l’ultimo report sulle tendenze di viaggio di Skyscanner con sedici giorni di vacanza e solo sette di ferie per il lungo ponte di Pasqua le destinazioni internazionali sono a portata di mano e l’85% degli italiani intende viaggiare di più durante quest’anno rispetto al 2024.

Le destinazioni più ricercate dagli italiani per queste vacanze variano in base all’aeroporto di partenza. Le preferenze dei viaggiatori dipendono infatti dalla città da cui si decolla, Milano e Roma evidenziano tendenze simili, ma al contempo emergono delle differenze interessanti nelle mete scelte.

Tra le destinazioni più popolari, Tenerife emerge come la preferita da entrambi gli aeroporti, confermando la sua popolarità per chi cerca sole e mare. Anche Malaga e Sharm El Sheikh con entrambe le città che attraggono viaggiatori in cerca di relax e bellezze naturali.

Tuttavia, mentre i passeggeri in partenza da Milano sembrano prediligere Palermo e Catania, i viaggiatori romani puntano su Parigi e Dubai, testimoniando una preferenza per le grandi città europee e le destinazioni esotiche.

Inoltre, Tokyo compare tra le mete più cercate da entrambe le città, un chiaro segnale di un interesse crescente per viaggi a lungo raggio verso l’Asia in tempo per poter ammirare gli ultimi ciliegi in fiore di questa stagione. Infatti, Horti-culture è una tendenza di viaggio in crescita, come identificato nell’ultimo report di Skyscanner, con la fioritura dei ciliegi che si trova in cima alla lista dei desideri di viaggio del 50% degli italiani per il 2025.