Guide turistiche, 30mila domande al bando del Ministero

Si chiude con 29228 candidature il bando per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di guida turistica. Lazio, Campania e Sicilia le Regioni con più domande di adesione, rispettivamente 6058, 5055 e 2618. Il concorso, nell’ambito di una riforma attesa da oltre dieci anni – ricorda una nota del ministero del Turismo – garantirà una selezione di alto livello allo scopo di premiare il merito, valorizzare la professione e garantire la massima qualità. Questo l’elenco completo diviso per Regioni: Abruzzo 567; Altro (paesi UE e non UE) 339; Basilicata 437; Calabria 724; Campania 5055; Emilia-Romagna 1141; Friuli-Venezia Giulia 385; Lazio 6058; Liguria 597; Lombardia 2605; Marche 543; Molise 142; Piemonte 1134, Puglia 1911; Sardegna 849; Sicilia 2618; Toscana 1458; Trentino-Alto Adige 166; Umbria 510; Valle d’Aosta 44; Veneto 1945.