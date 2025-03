Bari, addio al tossicologo Roberto Gagliano Candela

Si è spento all’età di 80 anni il tossicologo Roberto Gagliano Candela. L’ex primario di Tossicologia forense del Policlinico di Bari era un luminare nel settore e anche dopo la pensione ha continuato a lavorare, svolgendo consulenze per le Procure in casi giudiziari.

Il professore era nato a Palermo e si era laureato in Chimica a Pavia nel 1971 e nel corso della sua attività di ricerca si era occupato in particolare di farmaci psicotropi e di sostanze tossiche per l’ambiente. I funerali si terranno giovedì alle 15:30 nella cappella dell’Ateneo di Bari.