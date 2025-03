Crollo palazzina a Bari, trovato amianto “solo” in alcuni frammenti

Non ci sono tracce di amianto nell’aria e nelle polveri, ma sono presenti all’interno di alcuni frammenti ritrovati al suolo. È la conferma arrivata da ARPA Puglia in seguito alle ultime indagini effettuate nell’area del crollo della palazzina. “Nella giornata del 13 marzo scorso – si legge in una nota – i tecnici di Arpa Puglia avevano collocato due linee di prelievo in grado di individuare fibre di amianto aerodisperse. Entrambe erano state poste all’interno della ex scuola Carlo Del Prete. La prima nel cortile interno, vicino al cancello che da su via Pinto; la seconda al primo piano della scala di emergenza. I filtri sono stati rimossi dopo circa sei ore. Le successive analisi, eseguite presso il Centro amianto del Dipartimento provinciale Arpa di Brindisi, hanno dato esito negativo: non si rileva amianto nell’aria”, evidenziano.

“Presso gli stessi laboratori – prosegue la nota – sono stati esaminati anche quattro campioni di polveri. Erano stati prelevati, seguendo le procedure previste dai protocolli vigenti, nella ex scuola Carlo del Prete (uno nel cortile ed un altro dal cornicione di una finestra) e dal balcone di un appartamento al secondo piano dello stabile in via de Amicis 2, in due punti distinti. Anche nelle polveri esaminate non vi è amianto. E’ stato esaminato anche un piccolo frammento di cemento raccolto nel cortile interno della ex scuola; in questo frammento sono state rilevate fibre di amianto. Tutti i campioni prelevati sono stati analizzati mediante microscopio elettronico a scansione (SEM)”, concludono.

Nel frattempo proseguono i lavori di demolizione controllata sulle parti residuali della palazzina. Ad oggi, fa sapere il Comune, i lavori sono oltre il 60% delle attività previste e andranno avanti anche nei prossimi giorni. Le attività del cantiere sono monitorate dai tecnici comunali sotto la direzione e il coordinamento della sicurezza dell’ing. Francesco Leo. Sulla questione amianto il Comune, riferendosi alla nota Arpa evidenzia che “c’è esito favorevole circa l’assenza di fibre di amianto nelle polveri areodisperse e certifica l’assenza del materiale anche nelle polveri depositate sulle superfici (balcone II piano abitazione privata v. De Amicis n. 2 Scala B, piazzale e cornicione finestra cortile interno ex scuola C. Del Prete). È stata invece rilevata la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) in un frammento di piccola pezzatura di materiale cementizio nei pressi della ex scuola Carlo Del Prete. A tal proposito il Comune ha già preallertato la ditta specializzata incaricata delle operazioni utili alla corretta gestione dei materiali, secondo le indicazioni fornite da Arpa Puglia”, evidenziano ancora nella nota.

“Al fine di tutelare la salute pubblica nelle aree esterne delle zone circostanti l’edificio interessato dal crollo – conclude la nota del Comune – con ordinanza sindacale del 12 marzo, il Comune ha disposto una serie di misure precauzionali quali il divieto di affaccio, l’obbligo di mantenere chiuse le finestre e di utilizzare idonei dispositivi di protezione (mascherine) sino a comunicazione di cessate attività. A questo si aggiungono le disposizioni atte a tutelare i numerosi dipendenti comunali impegnati in loco, tra agenti della Polizia locale, tecnici della ripartizione IVOP e dipendenti del Municipio II”.