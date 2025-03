Bari, un turista: “La città è stupenda, ma mi hanno rubato la borsa”

Un turista lo scrive nero su bianco su Paytourist: “Bari e le altre città pugliesi sono meravigliose e mi piacerebbe molto tornarci. Sfortunatamente mi hanno rubato la borsa, il che è stato davvero stressante”. E’ centrale e purtroppo di attualità il tema della sicurezza in città. Gli episodi di microcriminalità, di risse, di pestaggi protagonisti a Bari, soprattutto nel centro (ma anche negli altri quartieri), evidenziano che la situazione rappresenta una vera e proprio emergenza, almeno cosi raccontano, non solo gli stessi baresi ma anche chi viene a visitare la città.

Non passa inosservato anche un altro commento di una coppia di Torno: “Bari è una città meravigliosa. Noi abbiamo girato viuzze e piazze durante il giorno e l’abbiamo trovata sicura come tante altre città tipo Torino, Firenze, Roma e Napoli. Sicuramente – aggiunge però – non ci andrei di sera con borsa in bella vista”. La coppia però consiglia “a tutti di andare a vederla perché ne vale veramente la pena. Il cibo è buonissimo e onestissimo il prezzo”.

Particolare anche la descrizione della città di un altro turista che lamenta gli schiamazzi che ha ascoltato nel corso della notte: “La gente urlava e strillava di fronte a un ristorante – precisa- abbiamo dovuto chiamare la polizia che è stata d’aiuto. Non capisco perché la gente del posto sopporti talo situazioni all’una inoltrata”.

Ad onor del vero però sono tantissimi i turisti che ammirano la bellezza della città e della sua gente. Numerose sono anche quindi le recensioni positive.