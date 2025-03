Incendio in Salento distrugge un’abitazione, nessun ferito

Un incendio divampato ieri sera a Ugento, in provincia di Lecce, ha distrutto una struttura in coibentato e muratura, utilizzata come casa ma al momento disabitata, in località Fontanelle. Le fiamme hanno causato il crollo dell’intera struttura. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Casarano. Non si esclude che a causare l’innesco sia stato un corto circuito.