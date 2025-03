Qualità della vita a Bari: è tra le città più baciate dal sole

Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze ha deciso di passare al vaglio tutte le città della nostra penisola per vedere quali sono le più soleggiate. Utilizzando i dati di World Weather Online, hanno contato il numero medio di ore di sole al mese evidenziando le notevoli differenze tra i vari punti dello Stivale. Le città maggiormente baciate dal sole sono Catania, Siracusa, Cagliari, Andria e Bari.

La Puglia non poteva certamente mancare in questa graduatoria, e la prima città pugliese che incontriamo è Andria con 250,57 ore di sole mensili al quarto posto. Tra le sue attrazioni più belle, spicca il maestoso Castel del Monte, un capolavoro dell’architettura medievale dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il centro storico di Andria è un labirinto di stradine acciottolate, circondate da antichi edifici e chiese, come la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Gli amanti dell’arte e della cultura potranno apprezzare il Museo Nazionale Archeologico, che ospita reperti che narrano la storia della città. Inoltre avrai la possibilità di gustare la cucina locale in caratteristici ristoranti e immergersi in un’atmosfera del tutto autentica.

La seconda città pugliese in questa speciale classifica e chiudere la top 5 è il capoluogo Bari con 248,9 ore in media al mese di sole. Affacciata sul Mar Adriatico, è una città che fonde la sua ricca storia con la vivacità contemporanea. “Il suggestivo centro storico, noto come Bari Vecchia – raccontano gli esperti di Holidu – incanta con i suoi vicoli stretti, chiese antiche e piazze pittoresche. La Basilica di San Nicola, con le sue cupole, è un’icona religiosa e architettonica, mentre il Castello Svevo affaccia fiero sul lungomare. Il Teatro Petruzzelli, rinomato per le sue esibizioni, contribuisce alla scena culturale della città. Bari è anche famosa per il suo lungomare, luogo ideale per una passeggiata serale, e per la cucina pugliese, che offre prelibatezze come le celebri orecchiette”.