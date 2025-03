Ricercato per furti in Germania, si nascondeva a Bari: arrestato

Era ricercato in Germania da cinque anni, ma la sua fuga si è conclusa a Bari. Un cittadino albanese di 38 anni è stato arrestato lunedì scorso dalla Polizia di Stato, dopo un controllo effettuato dagli agenti della Squadra Volante della Questura. Gli accertamenti hanno rivelato una nota di rintraccio Schengen a suo carico, e la verifica con il Servizio per la Cooperazione di Polizia ha confermato la pendenza di un mandato di arresto europeo.

L’uomo è accusato di aver commesso, insieme a complici, nove furti in appartamento nel nord della Germania, portando via oggetti preziosi e denaro per un valore di circa 140.000 euro. Dovrà ora affrontare un processo per furto aggravato. Dopo le formalità di rito, il 38enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Bari, in attesa delle procedure di estradizione. La sua eventuale colpevolezza sarà accertata in sede di giudizio.

Foto Freepik