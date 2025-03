Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina sulla Strada statale 16 in direzione sud. Un primo sinistro si è verificato poco prima dell’uscita 4 per via Napoli, mentre la seconda collisione è avvenuta nei pressi dell’uscita per Palese. I due incidenti, con dinamica ancora da ricostruire, hanno causato traffico intenso e rallentamenti. La polizia locale, accorsa sul posto per gli accertamenti del caso, consiglia agli automobilisti di prevedere percorsi alternativi.