Morì in un incidente nel Barese a 17 anni, due a processo

Il gup di Bari Nicola Bonante ha disposto il rinvio a giudizio per una 25enne di Gioia del Colle e un 30enne di Polignano a Mare, coinvolti nell’incidente stradale del 2 ottobre 2023, a Conversano, in cui perse la vita il 17enne Anthony Innamorato. Quella sera, la vittima era sullo scooter guidato da un amico, che fu colpito dalla Golf guidata dalle 25enne che, secondo quanto accertato dalle indagini, non si sarebbe fermata a uno stop. Innamorato fu sbalzato sulla strada e finì sulla corsia opposta, dove fu travolto da una Bmw, guidata dal 30enne, che procedeva nell’altro senso. Le ferite riportate non lasciarono scampo al 17enne. Il conducente dello scooter, coetaneo di Innamorato, procedeva a velocità maggiore rispetto a quanto consentito, per questo il suo caso è di competenza di Procura e Tribunale dei minori.

La 25enne è imputata per omicidio stradale mentre il 30enne dovrà rispondere del reato di guida in stato di alterazione psicofisica: sottoposto ai test dopo l’incidente, risultò infatti positivo alla cocaina. Il gup ha respinto la richiesta di patteggiamento a due anni chiesta dalla giovane e ha rinviato entrambi a processo, che si aprirà il 10 giugno prossimo davanti al giudice monocratico. I familiari del ragazzo sono assistiti dallo Studio 3A-Valore spa, attraverso il responsabile della sede di Bari Sabino De Benedictis.