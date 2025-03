Spaccio di droga davanti a discoteca di Lecce, arrestato 34enne

Sono stati sorpresi a bordo di un’auto, davanti a una discoteca di Lecce, nel corso di un controllo delle unità specializzate Baschi verdi della guardia di finanza. Alla vista dei militari, i due giovani salentini di 30 e 34 anni hanno cercato invano di disfarsi di otto dosi preconfezionate di cocaina.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono state trovate altre trenta dosi di cocaina, nove di hashish e 33 di marijuana, confezionate per diversa tipologia e peso, oltre a un bilancino di precisione e circa 1.800 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a vincolo penale. Per il 34enne è scattato l’arresto ai domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il 30enne conducente dell’auto è stato invece segnalato, in stato di libertà, per porto abusivo di arma bianca atta a offendere.

foto repertorio