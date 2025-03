A Venezia l’ultimo saluto ad Anna Rita Panebianco, la manager di Bari

Si è tenuto in mattinata l’ultimo saluto ad Anna Rita Panebianco, la manager del Florian Cafè, di origini baresi, morta in un incidente in barca a Venezia lo scorso 8 marzo, ma l’ultimo viaggio di Anna Rita proseguirà sino a Bari, luogo in cui ha vissuto per molti anni con sua figlia, Sonia, vicina a suo papà (scomparso nel marzo del 2020), sua sorella e suo nipote, prima di trasferirsi a Venezia.

Sul caso sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, secondo quanto emerso, il pilota alla guida del natante, procedeva ad una velocità ben oltre la soglia consentita. Solo negli scorsi giorni, in seguito all’autopsia, è stato concesso il permesso per procedere con i funerali. In tanti questa mattina hanno partecipato al rito funebre a Venezia nel corso del quale, così come voluto dai familiari, si è esibita l’orchestra del Florian Cafè sulle note dei brani preferiti della manager.

A Bari invece, dove Anna Rita tornava spesso, l’ultima poche settimane fa, si terrà un secondo rito funebre. In particolare a Palese, luogo in cui è cresciuta, domani, sabato 22 marzo, si terrà la cerimonia per permettere anche a tutti gli amici e conoscenti della zona, una comunità scossa dalla tragedia, di salutarla per sempre. Tantissimi i messaggi che si stanno susseguendo sui social. I parenti hanno invitato a non donare fiori, ma a destinare eventuali offerte all’associazione di volontariato che opera a Bari, “Energia donna”. Quest’ultima è stata fondata da donne con carcinoma mammario operate e in cura presso la breast unit dell’ospedale San Paolo di Bari.