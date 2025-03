Assolto ex sindaco di Grumo: “Il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Bari in composizione collegiale – II ^ sezione penale, nel procedimento penale a carico di D’ATRI Michele e BALBINO Pietro, ha pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 cpv. perché il fatto non sussiste.

I due imputati, nel predetto procedimento penale, nella loro qualità all’epoca dei fatti (settembre 2019) di Sindaco del Comune di Grumo Appula, il D’ATRI Michele, e BALBINO Pietro, Segretario del Comune di Grumo di Appula, erano chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del reato di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.), in quanto, secondo il capo di imputazione elevato nei loro confronti, avrebbero falsificato la determina dirigenziale relativa alla organizzazione degli eventi estivi organizzati e previsti nel Comune di Grumo Appula.

La determina in questione avrebbe attestato falsamente l’esistenza di copertura finanziaria necessaria a garantire lo svolgimento degli eventi estivi in programma nel Comune di Grumo Appula.

Con la pronuncia odierna, il Tribunale di Bari ha ritenuto che il fatto contestato fosse del tutto insussistente.

Le ragioni delle decisone del Tribunale si conosceranno tra 90 giorni.

D’ATRI era assistito e difeso dell’Avv. Antonio Maria La Scala, mentre BALBINO dal Prof. Avv. BOTTALICO Filippo.