La musica che rende la primavera un’emozione tangibile

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Questa primavera”- Pino Daniele

L’arrivo della primavera porta un’energia nuova. Il risveglio della natura e dei sensi, un cambiamento del nostro umore e del nostro mood.

La musica in questo passaggio è la chiave per dare inizio alla bella stagione. E se c’è un periodo dell’anno che sembra essere perfettamente in sintonia con le note più fresche e malinconiche della musica italiana, quello è proprio l’inizio della primavera.

Ci sono alcune canzoni che, in un modo tutto loro, riescono a rendere la stagione primaverile un’emozione tangibile.

“Pecchè ‘sta primmavera a te me fa’ penzà”. Detta così, a noi fa soltanto pensare al grande Pino Daniele, alla sua primavera, al suo arrangiamento musicale jazz, blues con sonorità mediterranee, alla sua voce calda e appassionata. Ci fa pensare alla bellezza di un amore che fiorisce sotto il cielo azzurro della primavera, ma allo stesso tempo riflette sulla fragilità di quei momenti. Una riflessione su come la primavera, come un amore vero, sia effimera ma intensamente emozionante, un sentimento che ci invade come la stagione stessa.

Una primavera che forse proprio per questo è anche “maledetta”, come quella di Loretta Goggi. Un brano che, pur con un tocco di malinconia, riesce a celebrare l’essenza della stagione in modo coinvolgente. La “maledetta” primavera, segna il ritorno dell’amore, ma anche delle sue complicazioni, diventa una sorta di allegoria di tutti quei sentimenti intensi che fioriscono in questa stagione. La melodia è un mix perfetto di nostalgia e speranza, come se la primavera ci avvolgesse in un abbraccio caldo e travolgente, ma che ci costringesse anche a fare i conti con il nostro cuore.

Ma a noi piace prendere il bello di questa stagione e delle vibes che porta nella nostra vita, ci piace cantare in auto con il finestrino aperto, “respirare l’aria” e cantare una delle più grandi hit della stagione da sempre: “Primavera” di Marina Rei.

La voce di Marina, eterea e potente al tempo stesso, sembra raccontare il profumo della stagione che ritorna, con la sua carica di speranza e rinascita. La canzone, dal sound fresco e suggestivo, ci invita ad abbracciare il cambiamento, a vivere appieno le sensazioni di una stagione che trasforma tutto intorno a noi.

La primavera non è solo una stagione climatica, ed è forse grazie anche alla musica che diventa una vera e propria emozione capace di toccare le corde più intime di chi ascolta.

Insomma, la primavera non ha mai suonato così bene.