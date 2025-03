Nel weekend torna “Bari Pedala”, ecco le limitazioni al traffico

Torna domani, sabato 22, e domenica 23 marzo Bari Pedala, la manifestazione dedicata alle due ruote e alla mobilità lenta e sostenibile, inserita nel programma dell’All in Festival, con il patrocinio del Comune di Bari, organizzata dalla cooperativa Zerobarriere e dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini. La nona edizione di Bari pedala presenta tante novità. Si parte domani, sabato 22 marzo, alle ore 10, presso il bike park “Nessuno escluso” della scuola di ciclismo Franco Ballerini, al San Paolo, con la gara crono di persone non vedenti, un esperimento nato tre anni fa che li vede liberi girare su un circuito ovviamente accompagnati da una guida. Nel pomeriggio, dalle ore 16, via alla gara regionale di FISDIR- FCI per persone con disabilità cognitive. Spazio anche all’intrattenimento con l’animazione, momenti di educazione stradale e il dj set del D. sabile J Leonardo Baccarella.

Domenica 23 marzo si partirà alle ore 9 da tre diversi punti di interesse della città: chiesa San Marco, a Japigia, Pratolagemma, a Carbonara, e fermata metropolitana Tesoro, al San Paolo. Le tre carovane di ciclisti confluiranno verso largo Giannella, dove i ciclisti saranno accolti dalla fanfara della scuola “Galilei-Massari”. Alle ore 10, quindi, le bici potranno circolare sul lungomare libero dalle automobili. Sempre su largo Giannella sarà allestito un piccolo villaggio all’interno del quale l’associazione Amichi di Michele Visaggi sarà impegnata in momenti formativi sull’educazione stradale.

Alle ore 12, sarà la volta di un evento del programma Fuori Bif&st, con la presentazione del documentario di Luciano Toriello “Il sangue mai lavato”. Infine, a seguire, il consueto premio intitolato al comandante Nicola Marzulli, attraverso il quale sarà regalata da Mannarini una bicicletta con un kit per la sicurezza su strada. Prevista anche una sorpresa targata Bici & Swing, con Feliciano Lorusso e i ballerini di Lindy Hop.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia locale, con apposita ordinanza, ha disposto le seguenti limitazioni al traffico per domenica 23 marzo:

1. dalle ore 9.00, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui seguenti percorsi:

a. percorso A – “Parco Pratolagemma”: via A. De Curtis, strada Donadonisi, via Ospedale di Venere, via Trisorio-Liuzzi, via G. Petroni, via J. F. Kennedy, viale L.Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lung.re sen A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella

b. percorso B – “Chiesa di San Marco”: via Caldarola, viale Magna Grecia, viale Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, lung.re sen A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella

c. percorso C – “Fermata Tesoro”: via Tramonte (Fermata Metro “Tesoro”), via Lonero, via Bonomo, strada rurale del Tesoro, strada arginale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via Van Westerhout, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lung.re Starita, corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re sen A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella

2. dalle ore 9.00 alle ore 13.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze:

a. lung.re A. Di Crollalanza, tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz

b. piazza Diaz, carreggiata tra la rotonda L. Giannella e il passeggiatoio alberato

c. lung.re N. Sauro

d. piazza A. Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re N. Sauro e il prolungamento del cavalcavia G. Garibaldi

3. dalle ore 12.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui percorsi sopra menzionati che verranno impegnati in senso inverso fino ai punti di partenza A, B e C.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione l’Amtab ha predisposto le variazioni di percorso dei bus delle linee 2, 2/, 10, 12 e 42 disponibili a questo link.

Foto repertorio da gruppo Facebook Bari pedala