Cadde dal monopattino ad Andria, morto dopo 10 giorni

È morto Emanuele Mansi, l’uomo di 37 anni, nato a Trani, vittima di un incidente avvenuto lo scorso 13 marzo in via Podgora, a ridosso del centro cittadino di Andria. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe forzato un posto di blocco della polizia locale mentre viaggiava a bordo di un monopattino.

Da lì è nato un inseguimento durante il quale il 37enne è finito contro alcune auto in sosta. Nell’impatto ha battuto la testa contro l’asfalto riportando un serio trauma cranico. Oggi, dopo quasi dieci giorni, è deceduto.