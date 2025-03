Politica, i 5Stelle nominano il nuovo gruppo territoriale

I partiti e i movimenti politici in Puglia si preparano alla sfida delle Regionali, anche nei territori. Si è riunito ieri in assemblea il Gruppo Territoriale di Bari del Movimento 5 Stelle. La Rappresentante del GT Stefania Girone ha indicato i nomi dei componenti del gruppo operativo che l’affiancheranno nel lavoro, su temi importanti come formazione, progetti e giovani.