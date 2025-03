Scontro tra ambulanza e auto, cinque feriti a Taranto

E’ di cinque feriti il bilancio di uno scontro tra un’ambulanza e una Opel Tigra avvenuto questa mattina a Taranto, all’incrocio tra via Umbria e corso Italia. Si tratterebbe di tre persone a bordo del mezzo di soccorso e di due occupanti della vettura, tutti medicati prima sul posto e poi trasportati all’ospedale Santissima Annunziata. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Si è anche temuto che l’auto potesse prendere fuoco in quanto il radiatore sprigionava fumo nero, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato ulteriori conseguenze. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, che dovrà stabilire dinamica e responsabilità.