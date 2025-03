Turismo, natura e architettura: ecco Sant’Agata de’ Goti

Dalla natura all’architettura. Oggi siamo in provincia di Benevento, in particolare nel cuore delle antiche terre del Sannio dove sorge uno dei borghi più affascinanti della Campania: Sant’Agata de’ Goti. Questo borgo millenario, arroccato su una rupe di tufo tra i fiumi Martorano e Riello, offre un panorama mozzafiato, con i suoi campanili e le cupole maiolicate che si stagliano nel cielo. Il punto di osservazione più suggestivo è il ponte Vittorio Emanuele, che permette di ammirare l’architettura del borgo e il suo incredibile sistema di archi.

Un viaggio nella storia e nell’arte



Sant’Agata de’ Goti è un luogo in cui si respira la storia. Anticamente conosciuta come Saticula, fu una città sannita, poi colonia romana e infine dominata dai Goti, che le diedero il nome attuale. Il borgo conserva un’eredità culturale straordinaria, visibile nelle sue numerose chiese e nei suoi palazzi storici.

Le chiese del borgo



Uno dei simboli più importanti è il Duomo, fondato nel 970, ricostruito nel XII secolo e restaurato nel Settecento. Passeggiando nel centro storico si incontrano altre chiese di grande pregio, come la Chiesa di San Menna, risalente al VI secolo, con il suo pavimento a mosaico cosmatesco tra i più antichi d’Italia, e la Chiesa di San Francesco, edificata nel 1267, che custodisce il monumento funebre di Ludovico d’Artus e un pregevole pavimento in maiolica. Non si può perdere la Chiesa dell’Annunziata, con il suo portale cinquecentesco scolpito da Annibale Caccavello e gli affreschi gotici del Giudizio Universale del Quattrocento. Anche il Palazzo Vescovile, con il suo Salone degli Stemmi decorato con le effigi di 68 vescovi, rappresenta una tappa imperdibile.

Il Castello e l’Acquedotto Carolino



Di fronte alla Chiesa di San Menna si trova il Castello di Sant’Agata, un’imponente struttura in tufo costruita dai Longobardi e abitata nel tempo da numerose famiglie nobiliari. Sebbene oggi sia suddiviso in proprietà private, conserva ancora tracce del suo passato, visibili nel salone principale. Un altro elemento storico di rilievo è l’Acquedotto Carolino, patrimonio UNESCO, che attraversa il territorio di Sant’Agata de’ Goti. Costruito per rifornire d’acqua la Reggia di Caserta, si estende per 38 km, con il suo tratto più noto nei “Ponti di Valle”, una spettacolare sequenza di arcate.

Il fascino della vita di borgo



La vita di Sant’Agata de’ Goti si sviluppa principalmente lungo Via Roma, un elegante corso pedonale che attraversa il cuore del borgo. Tra botteghe, palazzi storici e slarghi caratteristici, si giunge fino al Duomo, il vero centro nevralgico della città. La vista del borgo al tramonto, con le case in tufo illuminate dai lampioni e dalle luci delle abitazioni, è un’esperienza indimenticabile. Affacciandosi dal Ponte Vittorio Emanuele si può ammirare una lunga schiera di edifici che sembrano emergere direttamente dalla roccia, creando uno spettacolo di rara bellezza.

I sapori di Sant’Agata de’ Goti



Oltre alle bellezze storiche e architettoniche, Sant’Agata de’ Goti è famosa per la sua tradizione enogastronomica. Il borgo è noto per la produzione della Mela Annurca, considerata la regina delle mele per il suo sapore dolce e aromatico. Anche i vini locali, come la Falanghina e l’Aglianico, sono apprezzati per la loro qualità. Tra le specialità culinarie si segnalano le ‘nfrennule, taralli rustici dal sapore unico, e l’olio extravergine d’oliva.