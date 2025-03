Cucina, alleati della digestione: in tavola i finocchi

Ricco di vitamina C e alleato della digestione. Oggi in tavola portiamo il finocchio, un ortaggio dalla storia antica, apprezzato non solo per il suo sapore delicato e la sua versatilità in cucina, ma anche per le sue numerose proprietà benefiche per l’organismo. Ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, il finocchio rappresenta un ingrediente prezioso per una dieta sana ed equilibrata. Ma andiamo per gradi.

Questo ortaggio è noto per le sue proprietà digestive. I suoi oli essenziali, tra cui l’anetolo, aiutano a ridurre il gonfiore addominale e a favorire la digestione, contrastando la formazione di gas intestinali. È spesso consigliato sotto forma di tisana o crudo dopo i pasti per alleviare eventuali disturbi gastrici. Ma non solo.

Il finocchio è anche un alleato del sistema immunitario grazie al suo contenuto di vitamina C, che aiuta a rafforzare le difese dell’organismo. Inoltre, è una fonte di potassio, un minerale essenziale per la salute cardiovascolare, poiché contribuisce alla regolazione della pressione sanguigna. Infine, grazie al suo elevato contenuto di acqua e fibre, il finocchio ha proprietà diuretiche e depurative, favorendo l’eliminazione delle tossine e aiutando a combattere la ritenzione idrica. La sua leggerezza calorica lo rende un alimento ideale per chi segue regimi alimentari ipocalorici o desidera mantenere il peso sotto controllo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Finocchi gratinati al forno



Lava e monda i finocchi, poi tagliali a fette e sbollentali per qualche minuto in acqua leggermente salata. Scolali e disponili in una teglia da forno. Prepara una crema a base di latte e formaggio e versala sopra i finocchi. Spolvera con pangrattato e aggiungi una generosa manciata di parmigiano grattugiato. Inforna fino a doratura, ottenendo un contorno cremoso e croccante al tempo stesso, ideale per accompagnare secondi piatti di carne o pesce.

Insalata di finocchi e arance



Taglia i finocchi in maniera sottile e sistemali in una ciotola. Aggiungi spicchi di arancia pelati a vivo per conferire una nota agrumata e fresca al piatto. Completa con qualche oliva nera e un filo d’olio extravergine d’oliva. Mescola bene e lascia riposare qualche minuto per permettere ai sapori di amalgamarsi. Quest’insalata è perfetta come antipasto o contorno leggero, ideale per bilanciare piatti più ricchi.