A Margherita di Savoia torna il Festival dell’Aquilone

Il cielo di Margherita di Savoia si riempirà di colori e fantasia: dal 1° al 4 maggio la spiaggia ospiterà infatti l’11ª edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone. La manifestazione, sostenuta da Comune, Regione Puglia e associazioni di categoria, vedrà la partecipazione di aquilonisti provenienti da tutto il mondo, con nuove presenze da Olanda, USA, Svizzera e Canada.

Una delle novità di quest’anno è il pre-festival, in programma dal 24 al 30 aprile, che animerà la spiaggia con eventi speciali. Ospite d’onore sarà la Thailandia, celebrata con voli liberi di aquiloni, laboratori tematici e show cooking dedicati alla sua tradizione culinaria. “Il festival è uno degli eventi di punta della primavera pugliese e un’occasione per far conoscere la valle dell’Ofanto ai partecipanti attraverso tour organizzati”, ha spiegato Antonio Capacchione, presidente della sezione locale dell’associazione dei balneari – “oltre a vivere un’esperienza unica, i partecipanti diventeranno veri e propri testimonial del nostro territorio, condividendo foto e video nei loro Paesi e contribuendo così a promuovere la nostra terra”, ha concluso.

freepik