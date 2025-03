Al Van Westerhout di Mola di Bari Chiara Pagliaccia

Dopo il successo del primo appuntamento, il Festival di Stand-Up Comedy della Like a Jazz continua con Chiara Pagliaccia e il suo spettacolo “Una simpatica disgrazia”. Sabato 29 marzo alle 21.00 sul palco del Teatro Van Westerhout di Mola di Bari la stand-up comedian andrà in scena con un monologo brillante che mescola ironia a momenti di riflessione. Un viaggio tra storie apparentemente scollegate tra loro, dal mondo LGBT+ alla passione per gli anziani, dai giovani imprenditori alla rielaborazione del lutto. Unico fil rouge è il senso di inadeguatezza provato dall’autrice nel 97% dei momenti della sua vita. “Chiara Pagliaccia è una stand-up comedian dalla comicità spontanea e tagliente allo stesso tempo” – afferma Lisa Angelillo, direttrice artistica della rassegna. – “Grazie al suo essere così profondamente dissacrante nel racconto delle sue disgrazie, trasforma esperienze personali in momenti liberatori, in grado di far ridere e, al contempo, riflettere.”