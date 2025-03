Bari, cresce allarme incroci pericolosi a Palese: “Vogliamo semafori”

Cresce l’allarme per gli incroci pericolosi a Palese. Dall’assenza di visibilità alla scarsa attenzione nei confronti delle norme del codice della strada che impongono, in alcuni casi, lo stop, “raramente rispettato” evidenziano alcuni residenti, in diversi casi. A lanciare l’allarme sono i cittadini che già nelle scorse settimane, in seguito a un incidente stradale che aveva visto coinvolto un mezzo dell’Amtab avevano segnalato la problematica nel tentativo di trovare soluzione. Solo pochi giorni fa però, in uno degli incroci già attenzionati, si è tenuto un altro incidente.

“Non ci stupiamo più, è storia di ogni giorno – ha raccontato una cittadina – ogni tanto sentiamo un boato e sappiamo o meglio immaginiamo che qualcuno non si è fermato allo stop. Siccome rischiamo la vita tutti per colpa di gente poco prudente alla guida però, da automobilisti a pedoni, vogliamo soluzioni. Non penso sia difficile intervenire, ci vorrebbero semafori per monitorare la situazione e arginare il fenomeno. L’ultimo incidente si è verificato alle 8 del mattino tra via Gino Priolo e la via dello stadio, una zona trafficata soprattutto da ragazzini che vanno a scuola. Si può fare qualcosa prima che sia troppo tardi?”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di altri.

“Se il problema è noto perché non intervenire prima che sia troppo tardi? – evidenzia un altro cittadino – lo sanno tutti che alcuni incroci a Palese sono pericolosi, purtroppo la gente non si ferma agli stop, ma oltre questo c’è da dire che in alcuni casi anche la visibilità non è delle migliori. Non bastano videocamere e controlli, è necessario fare in modo che queste cose non accadano e per farlo forse l’unica soluzione sono i semafori. Ci vuole più attenzione alla viabilità di alcuni territori, a Palese è una giungla “, conclude.