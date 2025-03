Bari, investe donna in strada e scappa: caccia al ciclista “pirata”

Stava attraversando la strada, via Brigata Bari, quando è stata travolta da un ciclista a bordo di una bici probabilmente elettrica. L’uomo dopo l’impatto non si è neanche fermato ed è scappato. È rimasta sull’asfalto Francesca, la mamma di Mimmo Bucci, il cantante barese morto 18 anni fa dopo essere stato travolto da uno scooter sul lungomare.

La donna ha riportato una microfrattura alla colonna, per fortuna non ha lesionato il midollo: dovrà portare un busto per due mesi. La polizia locale ha avviato le indagini, si stanno visionando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile.